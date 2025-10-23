Cammaroto: “Napoli, calma e gesso, Conte sa come ripartire ed a gennaio potrebbero verificarsi nuove scelte. Se per caso qualcuno pensa di rompere lo spogliatoio e anteporre i personalismi alla squadra, e’ fuori strada”. Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale scritto su NapoliMagazine.Com, analizza l’attuale situazione del Napoli reduce da due sconfitte contro il Torino e il PSV. Questo quanto affermato dal giornalista esperto di calciomercato: Cammaroto sulla notte da incubo olandese. ”La notte da incubo olandese ci riporta indietro nel tempo e la pioggia torrenziale di schiaffi in faccia presi ad Eindhoven ha ricordato i disastri della terribile annata 1997-1998 del peggior Napoli degli ultimi 40 anni o per andare più avanti l’ultimo Napoli (poi ammutinato) di Ancelotti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Cammaroto: “Napoli, attenzione alle parole di Conte nel dopo Eindhoven”