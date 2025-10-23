Cammaroto | Napoli attenzione alle parole di Conte nel dopo Eindhoven
Cammaroto: “Napoli, calma e gesso, Conte sa come ripartire ed a gennaio potrebbero verificarsi nuove scelte. Se per caso qualcuno pensa di rompere lo spogliatoio e anteporre i personalismi alla squadra, e’ fuori strada”. Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale scritto su NapoliMagazine.Com, analizza l’attuale situazione del Napoli reduce da due sconfitte contro il Torino e il PSV. Questo quanto affermato dal giornalista esperto di calciomercato: Cammaroto sulla notte da incubo olandese. ”La notte da incubo olandese ci riporta indietro nel tempo e la pioggia torrenziale di schiaffi in faccia presi ad Eindhoven ha ricordato i disastri della terribile annata 1997-1998 del peggior Napoli degli ultimi 40 anni o per andare più avanti l’ultimo Napoli (poi ammutinato) di Ancelotti. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
NM LIVE – Cammaroto: "Napoli, Norton Cuffy e Juanlu Sanchez i nomi per il vice Di Lorenzo, occhio alle sorprese, le ultime" https://ift.tt/jNfEabI - X Vai su X
E se... Sergej raggiungesse il fratellino a Napoli? - facebook.com Vai su Facebook
Cammaroto: "Mercato Gennaio, attenzione alle uscite. Due o tre calciatori sotto osservazione" - Antonio Conte vuole una pronta riscossa dal Napoli e non vuole vedere musi lunghi o personalismi. Si legge su msn.com
Serie A - Napoli, le parole di Antonio Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Tour de force di 7 gare in 22 giorni, ruoteremo tutti" - Napoli, match valido per la settima giornata di campionato. Scrive eurosport.it