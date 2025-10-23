Camion ribaltato in via Emilia circolazione bloccata tra Castelfranco e Modena
Poco dopo le ore 6.30 di questa mattina un camion che viaggiava da Castelfranco in direzione di Modena si è ribaltato circa 50 metri dopo la rotatoria del McDonald's. Il mezzo è finito parzialmente fuori strada, il conducente è illeso. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. E’ stato necessario. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
