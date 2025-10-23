Camion fuori norma e tempi di riposo non rispettati | blitz della polizia locale al Quadrante Europa

Mercoledì mattina, al Quadrante Europa, è scattato il blitz della polizia locale di Verona contro gli autocarri fuori regola dal punto di vista meccanico e gli autisti che non rispettano i tempi di guida e di riposo. La Squadra Controllo Autotrasporto di via del Pontiere ha condotto presso i. 🔗 Leggi su Veronasera.it