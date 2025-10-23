Camilla veste di nero per Papa Leone | il look è un omaggio a Elisabetta II
Per l’ incontro con Papa Leone in Vaticano, la regina Camilla ha scelto un look total black, sobrio e solenne, nel rispetto del rigido protocollo previsto per le consorti reali non cattoliche. L’abito lungo nero, le maniche coperte, il velo coordinato e gli accessori in perle e diamanti hanno dato vita a un insieme elegante e altamente simbolico. Il richiamo alla defunta Regina Elisabetta II, che indossò look simili durante le sue udienze papali, è stato immediato. Non solo stile, dunque, ma anche un messaggio di continuità e rispetto per le regole della diplomazia vaticana. Una scelta fashion che non passa inosservata. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
