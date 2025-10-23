Camilla veste di nero per Papa Francesco | il look è un omaggio a Elisabetta II

Per l’ incontro con Papa Francesco in Vaticano, la Regina Camilla ha scelto un look total black, sobrio e solenne, nel rispetto del rigido protocollo previsto per le consorti reali non cattoliche. L’abito lungo nero, le maniche coperte, il velo coordinato e gli accessori in perle e diamanti hanno dato vita a un insieme elegante e altamente simbolico. Il richiamo alla defunta Regina Elisabetta II, che indossò look simili durante le sue udienze papali, è stato immediato. Non solo stile, dunque, ma anche un messaggio di continuità e rispetto per le regole della diplomazia vaticana. Una scelta fashion che non passa inosservata. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Camilla veste di nero per Papa Francesco: il look è un omaggio a Elisabetta II

I Reali del Regno Unito, Carlo III e Camilla, sono atterrati all'aeroporto di Ciampino a Roma. Ad accoglierli sulla pista del 31esimo stormo dell'aeroporto romano è stato l'ambasciatore UK presso la Santa Sede Christopher Trott. Domani è in programma l'incont

Camilla in nero per l'incontro col Papa: la regina onora il protocollo (con un tocco glamour) - Nel look l'omaggia al cerimoniale papale, declinato con estrema finezza.

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane

Camilla dal Papa, il look della regina: perle e diamanti sull'abito longuette e una corona-cerchietto in pizzo nero - Una vistosa spilla di brillanti a forma di croce, quattro fili di perle al collo e spettacolari orecchini con brillanti dai quali faceva bella mostra una grande perla australiana pendente