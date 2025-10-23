Camilla in nero per l’incontro col Papa | la regina onora il protocollo con un tocco glamour

Città del Vaticano, 23 ottobre 2025 – Ci ha abituato a colori intensi, dal blu Royal al verde speranza. Ma oggi la regina Camilla ha lasciato il tradizionale look, per entrare in Vaticano. Come richiede l'antico protocollo della Santa Sede, la sovrana d’Inghilterra ha scelto nero per incontrare Papa Leon e. Sorridente accanto al Re Carlo, di blu vestito, Camilla ha indossato un abito monastico in seta firmato Fiona Clare senza rinunciare però a un tocco di glamour. Il velo-mantilla che le copre i capelli – anch’esso scuro – è ornato da una coroncina di foglie, rigorosamente nere. Tutto firmato dal celebre cappellaio britannico Philip Treacy, che da anni accompagna i momenti più solenni della famiglia reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Camilla in nero per l’incontro col Papa: la regina onora il protocollo (con un tocco glamour)

