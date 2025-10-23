Camilla in nero da Papa Leone ma il velo di fiamme fa discutere

La storica visita di Re Carlo e Camilla a Papa Leone XIV è ufficialmente iniziata. I Sovrani si sono recati in Vaticano per incontrare per la prima volta il Pontefice Prevost. E la Regina, rigorosamente in nero, si è presentata con un velo in tulle nero, decorato sulla testa da foglie o fiamme, creato da Philip Treacy, decisamente azzardato. Regina Camilla in nero da Papa Leone XIV. Re Carlo e Camilla sono arrivati mercoledì sera, 22 ottobre, a Roma. I Sovrani sono stati accolti calorosamente a Ciampino e accompagnati all’ambasciata britannica dove hanno pernottato. Nella tarda mattinata del 23 ottobre sono arrivati in Vaticano, presso il Palazzo Apostolico dove sono stati ricevuti da Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Camilla in nero da Papa Leone, ma il velo di fiamme fa discutere

Approfondisci con queste news

Dettaglio e stile inconfondibile, il nero parla da sé Scopri di più su www.camillamilano.it #CamillaMilano#Dettagli #Stile #Black #FW2526 #BrandDonna - facebook.com Vai su Facebook

Regina Camilla da Papa Leone XIV, il look: velo «da strega» e total black. Perché ha scelto un abito nero - C’è un modo tutto suo, ineguagliabile, che solo la regina Camilla ha di interpretare il rigore istituzionale con un guizzo personale. Come scrive msn.com

Camilla in nero in Vaticano, il velo firmato Philip Treacy nel segno della tradizione - Camilla ha interpretato con finezza il linguaggio del protocollo vaticano in occasione della storica udienza in Vaticano. Segnala msn.com

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Come scrive ilmessaggero.it