Camerino 17enne aggredito all?uscita di scuola con calci e pugni | due giovanissimi a processo

CAMERINO Era il 10 ottobre dello scorso anno quando un 17enne era stato aggredito da un gruppetto di giovanissimi, due dei quali già maggiorenni, con calci, pugni e un bastone. Una violenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Camerino, 17enne aggredito all?uscita di scuola con calci e pugni: due giovanissimi a processo

