Cameriere un tavolo per due separati | Biden e Obama si incontrano al Café Milano di Washington e non si salutano
Mercoledì sera, Washington Dc, la sinistra americana si mostra in pubblico, ma non si parla. Al Café Milano, il ristorante italiano più frequentato della capitale, la politica ha recitato il suo ennesimo dramma: stessi attori, copione diverso. Joe Biden, ex presidente, si è seduto al celebre tavolo 100 con l’ex senatore democratico Mark Pryor. Poco distante, in una sala privata, è comparso Barack Obama. Due uomini, una bandiera, il gelo. Gelo tra democratici. Fonti presenti nel locale raccontano che tra i due ex alleati non sia volata neanche una mosca. Nessuna parola, nessuna stretta di mano, nemmeno un cenno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
