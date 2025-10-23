Camera di Commercio Fiola | Pronti a varare bando da 1.5 milioni di euro per la Cultura

“Siamo pronti a varare un bando da 1.5 milioni di euro per il segmento Cultura, lo pubblicheremo tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo. I beneficiari saranno i teatri, i cinema, le librerie, le aziende che lavorano nel mondo degli spettacoli e delle produzioni. Un provvedimento che segue analoghi interventi negli altri settori sensibili . 🔗 Leggi su 2anews.it

