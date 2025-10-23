Camera di commercio e notai di Bergamo insieme per semplificare gli atti differiti
Una collaborazione tra la Camera di commercio di Bergamo e il Consiglio Notarile di Bergamo ha portato alla definizione di una procedura condivisa per la pubblicità nel Registro delle imprese degli atti notarili che producono effetti in una data successiva alla stipula, ovvero i cosiddetti atti a efficacia differita. La decisione introduce un criterio uniforme per la presentazione e l’iscrizione di queste pratiche, con l’obiettivo di rendere più coerente e trasparente la pubblicità degli atti societari. La pratica viene presentata utilizzando la funzionalità della cosiddetta “data certa”, che consente di indicare, al momento dell’invio, la data in cui l’atto produrrà effetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
I notai di Timisoara in visita a Bergamo: incontro in prefettura e in camera di commercio - Il Consiglio Notarile di Bergamo ha ospitato mercoledì (9 ottobre) una delegazione di Notai provenienti dalla regione di Timi?oara, in Romania. Riporta bergamonews.it
Agenti di Commercio, calo del 6%: mestiere meno appetibile - L'intermediazione commerciale resta una colonna portante dell'economia bergamasca, un ponte essenziale tra produzione e consumo. Si legge su ecodibergamo.it
Notizie di camera di commercio di bergamo - Dopo una cerimonia di insediamento al calor bianco, con i due poli associativi che hanno continuato fino all’ultimo a guardarsi in cagnesco, alla fine Bergamo ha il suo nuovo presidente della ... Come scrive ecodibergamo.it