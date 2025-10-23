Camera di commercio e notai di Bergamo insieme per semplificare gli atti differiti

Una collaborazione tra la Camera di commercio di Bergamo e il Consiglio Notarile di Bergamo ha portato alla definizione di una procedura condivisa per la pubblicità nel Registro delle imprese degli atti notarili che producono effetti in una data successiva alla stipula, ovvero i cosiddetti atti a efficacia differita. La decisione introduce un criterio uniforme per la presentazione e l’iscrizione di queste pratiche, con l’obiettivo di rendere più coerente e trasparente la pubblicità degli atti societari. La pratica viene presentata utilizzando la funzionalità della cosiddetta “data certa”, che consente di indicare, al momento dell’invio, la data in cui l’atto produrrà effetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

