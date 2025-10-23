Cambio serata di nuovo | La Notte nel Cuore si sposta e confonde i fan

Non c’è pace per i fan di “ La Notte nel Cuore ”, la soap turca di Canale 5 che continua a far parlare di sé più per i cambi di palinsesto che per le trame. Dopo aver conquistato la prima serata del martedì, la serie subisce un nuovo spostamento: la puntata prevista per questa settimana non andrà in onda nel giorno abituale, ma sarà posticipata di 24 ore. Un ulteriore slittamento che ha già generato confusione tra gli spettatori e acceso un nuovo caso sui social. Secondo i palinsesti aggiornati, La Notte nel Cuore verrà trasmessa mercoledì 29 ottobre, in una serata eccezionale che sostituirà un programma d’intrattenimento cancellato all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it