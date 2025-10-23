Cambio ora solare 2025 | quando spostare le lancette e cosa cambia

È quasi il momento di dire addio all’ora legale e di accogliere l’ora solare 2025. Come ogni anno, l’Italia si prepara a spostare le lancette un’ora indietro: il cambio avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, precisamente alle 3:00 del mattino, quando torneranno a segnare le 2:00. Questo significa che guadagneremo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

