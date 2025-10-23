Cambio ora solare 2025 | quando spostare le lancette e cosa cambia

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È quasi il momento di dire addio all’ora legale e di accogliere l’ora solare 2025. Come ogni anno, l’Italia si prepara a spostare le lancette un’ora indietro: il cambio avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, precisamente alle 3:00 del mattino, quando torneranno a segnare le 2:00. Questo significa che guadagneremo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

cambio ora solare 2025 quando spostare le lancette e cosa cambia

© Periodicodaily.com - Cambio ora solare 2025: quando spostare le lancette e cosa cambia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cambio solare 2025 spostareOra solare 2025: quando spostare le lancette dell’orologio - Ora solare 2025: scopri quando spostare le lancette, gli effetti sulla salute e i consigli pratici per affrontare al meglio il cambio dell'ora. Secondo lifestyleblog.it

cambio solare 2025 spostareTorna l’ora solare: quando spostare le lancette dell’orologio e gli effetti del cambio d’ora - Il cambio d'ora influisce su salute, bollette e ambiente. meteo.it scrive

cambio solare 2025 spostareOra solare 2025, quando cambia? La data in cui spostare le lancette indietro, si dormirà di più - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani dovranno dire addio all’ora legale, con le lancette che ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Solare 2025 Spostare