Cambierà lo skyline a Porta Schiavonia? Progetti di demolizione o radicale rigenerazione di un lato della piazza

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto urbanistico di riqualificazione interesserà due edifici che si affacciano su piazzale di Porta Schiavonia e quindi sullo storico monumento che segna l'ingresso al centro storico dalla via Emilia venendo da nord. Un intero lato della piazza, infatti, è occupato dagli anni '50 da due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Curiamo noi l’aiuola di porta Schiavonia" - Un gruppo di volontari, sabato mattina, si è preso cura della zona di Porta Schiavonia. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cambier224 Skyline Porta Schiavonia