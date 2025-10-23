Cambierà lo skyline a Porta Schiavonia? Progetti di demolizione o radicale rigenerazione di un lato della piazza
Un progetto urbanistico di riqualificazione interesserà due edifici che si affacciano su piazzale di Porta Schiavonia e quindi sullo storico monumento che segna l'ingresso al centro storico dalla via Emilia venendo da nord. Un intero lato della piazza, infatti, è occupato dagli anni '50 da due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
