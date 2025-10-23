Cambiaso partita a due facce al Bernabeu | il giudizio dei giornali dopo Real Madrid Juventus non lascia dubbi!
Cambiaso è stato giudicato attraverso questa pagella da parte dei giornali dopo Real Madrid Juve. Ecco il giudizio per il terzino bianconero. Luci e ombre, una prestazione a due facce che non basta per la sufficienza. La notte del Santiago Bernabéu, pur regalando una Juventus coraggiosa, ha visto anche qualche ombra tra i bianconeri. Tra i giocatori finiti sotto la lente d’ingrandimento della critica c’è Andrea Cambiaso, la cui prestazione contro il Real Madrid è stata giudicata insufficiente da Tuttosport. REAL MADRID JUVE 1-0: LA CRONACA Bocciato: un 5 in pagella. Per l’esterno bianconero, il giudizio è stato severo: un 5 in pagella, che fotografa una serata difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
