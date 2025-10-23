Camani | Inverno demografico nella nostra regione pochi nidi pubblici e rette troppo alte

Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto e candidata nelle file del suo partito alle prossime regionali, torna su un tema già affrontato nei mesi scorsi, quello della crisi delle natalità. «Con l’inverno demografico che avanza, e davanti al tasso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Il nuovo menù autunno-inverno ha degli ingredienti particolari, senti ccà ‘O CORE E NAPULE A ROMA Per info e prenotazioni: 06 4298 4524 Piazzale di Porta Pia 119/120, Roma : @smmackstudiosrl . . . . . #cucinanapoletana #mangiarearoma #pizz - facebook.com Vai su Facebook

Inverno demografico, i casi in controtendenza - Vito al Tagliamento: dove le nascite sono in crescita, grazie anche alla qualità dei servizi ... Scrive rainews.it

Toscana, l’inverno demografico è sempre più freddo: crollo delle nascite del 7,4% - L’inverno demografico sembra destinato a diventare una nuova era glaciale e i dati Istat relativi alla Toscana sono anche peggiori di quelli nazionali. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Istat, l'inverno demografico sempre più sotto zero - Da gennaio a luglio 2025 è stato di 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (- Riporta msn.com