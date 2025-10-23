Caltagirone premiato il comandante della Polizia locale Martino | Contribuì a svelare un omicidio inizialmente considerato come incidente domestico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un riconoscimento per l’impegno nelle indagini su un caso di omicidio. Importante traguardo per il colonnello Domenico Martino, comandante della Polizia locale di Caltagirone, che ha ricevuto il premio Pol25 durante il meeting nazionale della Polizia locale tenutosi a Cosenza il 22 e 23 ottobre. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a solo quattro comandi di Polizia locale in tutta Italia e premia Martino “per aver contribuito in modo determinante a indirizzare le indagini su un caso di omicidio inizialmente considerato un incidente domestico”. Il riferimento è al caso dell’operatore ecologico Raffaele Maruca, tragicamente scomparso il 10 giugno scorso in contrada San Nicolò Le Canne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

