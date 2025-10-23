Calhanoglu Inter contro il Napoli è la sua partita | è la vittima preferita i numeri

Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La sfida tra Napoli e Inter si avvicina e per Hakan Calhanoglu c’è una motivazione in più: continuare a essere protagonista contro gli azzurri. Il centrocampista turco, infatti, ha già messo la sua firma in questa sfida più volte, con ben tre gol realizzati contro il Napoli in Serie A da quando veste la maglia nerazzurra. Come ricorda Opta, il Napoli è la squadra contro cui Calhanoglu ha segnato più volte, dimostrando di avere una particolare affinità con i partenopei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, contro il Napoli è la sua partita: è la vittima preferita, i numeri

Calhanoglu a segno tre volte contro il Napoli (sempre con l'Inter): nessuna squadra ha subito più gol dal turco - Il centrocampista turco ha infatti già messo la sua firma in questa sfida più volte: al momento sono tre le reti del regista contr ... Scrive msn.com

