Calendario rosa del Tottenham Champions League 2025 26

2025-10-23 00:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di nuovo in Champions League per la prima volta dalla corsa agli ottavi nel 202223, il premio del Tottenham per aver vinto l’Europa League include una trasferta contro i campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain. Gli Spurs hanno concluso al 17° posto in Premier League al termine dell’ultima stagione in carica di Ange Postecoglou e sperano in una stagione nazionale molto più forte e in un ritorno di grande impatto nell’élite europea sotto Thomas Frank. Il danese allena per la prima volta in Champions League e affronterà avversari dalla sua terra natale quando il Copenhagen visiterà Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calendario, rosa del Tottenham Champions League 2025/26

