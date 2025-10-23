Calendario calendario e rosa dell’Arsenal Champions League 2025 26
2025-10-23 00:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Tornato in Champions League per la terza stagione consecutiva, l’Arsenal spera di arrivare fino in fondo nel 202526 dopo essere stato battuto in casa e fuori dai campioni del Paris Saint-Germain nelle semifinali della scorsa stagione. I Gunners sono arrivati??secondi con 10 punti dietro al Liverpool in Premier League e hanno avuto l’opportunità di incontrare l’Inter, finalista della Champions League 202425, e il Bayern Monaco, sei volte vincitore, tra le partite della fase campionato. L’Arsenal ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuna delle sue presenze in Champions League dalla stagione 200001. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
