Dopo il triplete della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain punta a diventare la prima squadra dopo il Real Madrid nel 201718 a difendere con successo il titolo della Champions League. Il Paris ha chiuso con 19 punti di vantaggio sul Marsiglia, secondo in classifica, in Ligue 1 e farà visita ai cinque volte campioni d'Europa del Barcellona e ospiterà il sei volte vincitore del Bayern Monaco tra le partite della fase di campionato di questa stagione. La squadra di Luis Enrique ha avuto un inizio incerto nella fase di campionato nel 202425, battendo il Girona 1-0 in casa prima di conquistare un punto in quattro partite tra ottobre e novembre, inclusa una sconfitta per 1-0 in casa del Bayern.

Calendario, calendario e rosa della PSG Champions League 2025/26