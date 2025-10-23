Calendario calendario e rosa della PSG Champions League 2025 26
2025-10-23 00:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Dopo il triplete della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain punta a diventare la prima squadra dopo il Real Madrid nel 201718 a difendere con successo il titolo della Champions League. Il Paris ha chiuso con 19 punti di vantaggio sul Marsiglia, secondo in classifica, in Ligue 1 e farà visita ai cinque volte campioni d’Europa del Barcellona e ospiterà il sei volte vincitore del Bayern Monaco tra le partite della fase di campionato di questa stagione. La squadra di Luis Enrique ha avuto un inizio incerto nella fase di campionato nel 202425, battendo il Girona 1-0 in casa prima di conquistare un punto in quattro partite tra ottobre e novembre, inclusa una sconfitta per 1-0 in casa del Bayern. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
La Champions incombe. Tuttavia non possiamo esimerci dal lavoro. E la frase di Tudor "Senza gli errori arbitrali e con un altro calendario saremmo primi" lambisce i 9,78 di Scala Mazzarri. Si balla. - facebook.com Vai su Facebook
Francia: girone, calendario, rosa e probabile formazione all'Europeo - Difensori: Jonathan Clauss (Marsiglia) Theo Hernandez (Milan) Ibrahima Konaté (Liverpool) Jules Koundé (Barcelona) Ferland Mendy (Real Madrid) Benjamin Pavard (Inter) William Saliba (Arsenal) Dayot ... Come scrive ilmessaggero.it
Champions, il CALENDARIO UFFICIALE dei gironi: si parte da Psg-Juve, il passaggio si gioca in trasferta - Juventus: si aprirà immediatamente con questo big match, che può dare lustro, ... Segnala ilbianconero.com
Juventus, il calendario fino al Mondiale: PSG, Inter e Lazio nel giro di undici giorni - Di seguito il calendario che attende la Juventus da qui alla sosta per il Mondiale. Riporta tuttojuve.com