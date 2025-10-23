Calendario calendario e rosa della Liverpool Champions League 2025 26

2025-10-23 00:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I campioni d’Inghilterra in carica del Liverpool sperano di migliorare nella corsa agli ottavi nella loro prima stagione di Champions League sotto Arne Slot, perdendo ai rigori contro i campioni del Paris Saint-Germain. I sei volte campioni d’Europa hanno chiuso in testa alla Premier League con 10 punti di vantaggio sull’Arsenal, secondo in classifica, e hanno raggiunto il Real Madrid – la squadra di maggior successo nella storia della Champions League, con 15 titoli – nella fase di campionato questa volta in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calendario, calendario e rosa della Liverpool Champions League 2025/26

Calendario Liverpool Champions League 2024/2025: date e orari degli incontri della 1ª fase dei Reds - L'addio di Jurgen Klopp e il conseguente arrivo in panchina di Arne Slot non ha inciso minimamente sulle intenzioni del Liverpool, che proverà ad andare fino in fondo alla Champions League 2024/2025. Lo riporta tag24.it

Inter-Liverpool: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming - Tra le squadre che hanno meno gradito il doppio sorteggio di Nyon c’è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi che, da squadra di seconda fascia, aveva il timore di poter prendere una delle grandi big di ... Lo riporta stadiosport.it