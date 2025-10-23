Calcolo Isee esclusa la prima casa fino a 91.500 euro di valore catastale
Nella bozza della Legge di Bilancio 2026, all’articolo 47, è prevista una modifica significativa al calcolo dell’ Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), parametro fondamentale per l’accesso a molti bonus e agevolazioni. La novità principale riguarda l’esclusione della prima casa fino a un valore catastale di 91.500 euro, innalzando così la soglia rispetto agli attuali 52.000 euro. L’obiettivo è evitare che l’abitazione principale contribuisca in modo eccessivo al calcolo della ricchezza familiare, penalizzando chi possiede un immobile di modesto valore. La nuova soglia tiene conto delle differenze territoriali e del valore medio delle abitazioni nelle aree urbane e periferiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
