Calciomercato Milan sogno Tonali | tra il rinnovo col Newcastle e le voci di un clamoroso ritorno

Il centrocampista italiano prolunga in Inghilterra fino al 2029, ma il suo nome continua ad animare le trattative di mercato rossonere Il nome di Sandro Tonali torna a far parlare di sé nel mondo del calciomercato Milan. Mentre il Newcastle ha ufficializzato il prolungamento contrattuale dell’ex rossonero fino al 2029, con opzione per un ulteriore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, sogno Tonali: tra il rinnovo col Newcastle e le voci di un clamoroso ritorno

Approfondisci con queste news

?#Calciomercato #Milan: spunta un nome nuovo per l'attacco del futuro, i dettagli - X Vai su X

#Calciomercato #Milan, attaccante: si tenta il colpo? "Diavolo tra i più interessati a ..." #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan, sogno Tonali: tra il rinnovo col Newcastle e le voci di un clamoroso ritorno - Il centrocampista italiano prolunga in Inghilterra fino al 2029, ma il suo nome continua ad animare le trattative di mercato rossonere Il nome di Sandro Tonali torna a far parlare di sé nel mondo del ... Secondo calcionews24.com

Milan gelato su Tonali, duro colpo da digerire per i tifosi - Uno dei sogni dei tifosi del Milan è quello di rivedere Sandro Tonali con la maglia rossonera, ma non arrivano buone notizie ... Lo riporta milanlive.it

Il sogno Tonali resta un’illusione per Juve e Milan. Ecco quale potrebbe essere il futuro del centrocampista - Tra indiscrezioni e ipotesi di mercato, ottobre è tradizionalmente il mese dei rinnovi di contratto, ma non mancano le suggestioni destinate a infiammare i tifosi. Come scrive tuttojuve.com