Calciomercato Milan sfuma definitivamente il ritorno di Tonali? Le voci dall’Inghilterra non lasciano dubbi

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Newcastle ha definitivamente escluso il ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista ha rinnovato con Magpies fino al 2029 con opzione per il 30, tuttavia in futuro per il classe 2000 potrebbe riaprirsi le porte della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan sfuma definitivamente il ritorno di tonali le voci dall8217inghilterra non lasciano dubbi

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sfuma definitivamente il ritorno di Tonali? Le voci dall’Inghilterra non lasciano dubbi

Approfondisci con queste news

calciomercato milan sfuma definitivamenteCalciomercato Milan, un grande caso verso la risoluzione: il club risparmia e chiude un capitolo - Il Milan taglia il passato: ultime ore caldissime per la risoluzione di un contratto pesantissimo. Segnala notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Sfuma Definitivamente