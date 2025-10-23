Calciomercato Milan retroscena clamoroso svelato da quel giocatore | In estate ho rifiutato i rossoneri per l’Arabia Saudita
Calciomercato Milan: l’attaccante dell’Al Qadsiah, Mateo Retegui, ha spiegato perché ha detto no al Milan nell’ultima sessione di mercato Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana, ha raccontato ad Al Arabiya i retroscena del suo trasferimento in Arabia Saudita e del mancato approdo al Milan. Il centravanti italo-argentino ha spiegato di aver scelto l’Al-Qadsiah soprattutto per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
?#Calciomercato #Milan: spunta un nome nuovo per l'attacco del futuro, i dettagli - X Vai su X
#Calciomercato #Milan, attaccante: si tenta il colpo? "Diavolo tra i più interessati a ..." #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Xavi! Poteva sbarcare in rossonero, ecco quando stava per arrivare la firma - Calciomercato Milan, importante retroscena svelato da Xavi: nel 1999 poteva lasciare il Barcellona per firmare con il club rossonero Un retroscena di calciomercato Milan che avrebbe potuto riscrivere ... Riporta milannews24.com
Allegri Inter, spunta un clamoroso retroscena: l’allenatore toscano poteva finire in nerazzurro prima del Milan. I dettagli svelati da Romano - A sorpresa il tecnico poteva firmare per l’altra squadra milanese Il mercato degli allenatori riserva sempre colpi di scena, ma quell ... Scrive calcionews24.com
Milan, clamoroso retroscena di mercato dell’interista: “Potevo andare ai rossoneri” - Un attuale giocatore dell'Inter è stato molto vicino a trasferirsi al Milan. Da spaziomilan.it