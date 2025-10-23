Calciomercato Juventus Retegui svela un retroscena | cosa ha detto l’ex obiettivo bianconero oggi in forza all’Al Qadsiah

Calciomercato Juventus, Retegui spiega la sua scelta: diversi club europei lo volevano, ma l’Al-Qadsiah ha insistito di più. E i bianconeri restano un rimpianto. Una scelta che ha fatto discutere, un trasferimento che ha acceso le polemiche. Mateo Retegui, l’attaccante simbolo del nuovo corso dell’ Italia di Gennaro Gattuso, è tornato a parlare della sua decisione di lasciare la Serie A per approdare nel campionato saudita, all’ Al-Qadsiah. In una lunga intervista alla tv saudita Al-Arabiya, il bomber ha spiegato le motivazioni dietro a una scelta che, per molti, è apparsa in controtendenza rispetto alle sue ambizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Retegui svela un retroscena: cosa ha detto l’ex obiettivo bianconero, oggi in forza all’Al Qadsiah

Argomenti simili trattati di recente

Sabatini durissimo sul calciomercato della Juventus È già tempo di bocciature definitive? - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus, fissato un altro incontro per il rinnovo del contratto a #Yildiz: cosa manca per la firma #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/romano-il-rinnovo-di-yildiz-con-la-juventus-fissato-un-altro-incontro-cosa-manca-per-la-firma/blt9d8210e78e - X Vai su X

Retegui-Milan, retroscena clamoroso: svelata una trattativa per l’estate - Ha lasciato l'Atalanta per l'Arabia Saudita, ma il futuro di Mateo Retegui sarebbe potuto essere ancora in Serie ... fantamaster.it scrive

Retegui: "Ci sono stati contatti con il Milan, ma l’Al-Qadisiya mi ha voluto di più" - Il centravanti azzurro torna a parlare del suo trasferimento in Arabia Saudita e conferma di aver scelto l'Al- Come scrive sport.sky.it

Calciomercato Milan, retroscena clamoroso svelato da quel giocatore: «In estate ho rifiutato i rossoneri per l’Arabia Saudita» - Calciomercato Milan: l’attaccante dell’Al Qadsiah, Mateo Retegui, ha spiegato perché ha detto no al Milan nell’ultima sessione di mercato Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana, ha raccont ... Come scrive calcionews24.com