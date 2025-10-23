Calciomercato Juve | Xabi Alonso vuole il top player bianconero al Real Madrid! È disposto a lasciar andare via tutti – tranne Mbappé – pur di averlo Retroscena a sorpresa

Calciomercato Juve: Xabi Alonso vorrebbe portare il top player bianconero al Real Madrid! Retroscena inaspettato. Un desiderio che diventa ossessione, un’investitura che arriva dal tecnico più vincente del momento. Xabi Alonso vuole Kenan Yildiz al Real Madrid, e lo vuole a tutti i costi. A svelare la portata dell’interesse del tecnico spagnolo per il gioiello della Juventus è Giovanni Branchini, uno degli agenti più influenti del calcio mondiale. QUI: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno “Xabi disposto a lasciare andare tutti per averlo, tranne Mbappé”. Intervistato da TMW, Branchini non ha usato mezzi termini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Xabi Alonso vuole il top player bianconero al Real Madrid! «È disposto a lasciar andare via tutti – tranne Mbappé – pur di averlo». Retroscena a sorpresa

