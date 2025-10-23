Calciomercato Juve LIVE | Tonali rinnova col Newcastle? Spunta un nuovo nome per rinforzare la difesa…
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
Tonali rinnova con il Newcastle? Novità importanti dall’Inghilterra: gli aggiornamenti sul centrocampista accostato alla Juve - Novità importanti dall’Inghilterra: tutto quello che c’è da sapere sull’ex Milan Un sogno che si spegne, una porta che si chiude definitivamente. Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero! Trovato l’accordo per il rinnovo: era uno dei nomi forti in vista delle prossimi sessioni. La situazione - Calciomercato Juve, lui non verrà in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri in vista di gennaio Un sogno di mercato che svanisce, una porta che si chiude. Secondo juventusnews24.com
La Juve dice addio a Tonali: accordo con il top club europeo - L’ex centrocampista del Milan è da tempo un obiettivo dei bianconeri La Juve sta già pensando, per non dire lavorando al futuro. Lo riporta juvelive.it