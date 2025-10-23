Calciomercato Inter tesoretto da 25 mln a gennaio Probabili 3 cessioni

Ilnerazzurro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter. La sessione invernale di calciomercato si approssima e l’Inter comincia a compilare la lista della spesa facendosi spuntare qualche idea. Il Biscione ha a disposizione una somma di venti-venticinque milioni di Euro che servirebbero per fare arrivare alla corte di Cristian Chivu almeno un nome di peso. Due le idee guida: la prima porta al difensore del Bruges Joel Ordonez che figura anche nel giro della nazionale dell’Ecuador, la seconda a quello del Sassuolo e della nazionale della Bosnia ed Erzegovina Tarek Muharemovic. Altri due nomi figurano a caratteri cubitali tra i desiderata nerazzurri: si parla del difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese Marc Guehi e di quello dell’Udinese Oumar Solet. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato inter tesoretto 25Inter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni - Marotta pensa alle cessioni di Zielinski, Diouf e Palacios e agli arrivi di Ordonez e Frendrup ... Secondo calciomercato.it

L’Inter ha un tesoretto da 25 milioni: “Come sarà speso” - Alla luce dei movimenti realizzati la scorsa estate, l ‘Inter si è ritrovata al termine dell’ultima sessione di mercato con un buon tesoretto da circa 25 milioni di euro. Lo riporta passioneinter.com

calciomercato inter tesoretto 25Quanto può spendere l'Inter a gennaio? Il tesoretto per un colpo - L'Inter non si sta ancora muovendo concretamente sul mercato di gennaio ma con il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 ha margine per poter operare. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Tesoretto 25