Calciomercato Inter tesoretto da 25 mln a gennaio Probabili 3 cessioni

Calciomercato Inter. La sessione invernale di calciomercato si approssima e l’Inter comincia a compilare la lista della spesa facendosi spuntare qualche idea. Il Biscione ha a disposizione una somma di venti-venticinque milioni di Euro che servirebbero per fare arrivare alla corte di Cristian Chivu almeno un nome di peso. Due le idee guida: la prima porta al difensore del Bruges Joel Ordonez che figura anche nel giro della nazionale dell’Ecuador, la seconda a quello del Sassuolo e della nazionale della Bosnia ed Erzegovina Tarek Muharemovic. Altri due nomi figurano a caratteri cubitali tra i desiderata nerazzurri: si parla del difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese Marc Guehi e di quello dell’Udinese Oumar Solet. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

?#Calciomercato #Inter: #Stankovic brilla nel #Bruges, la strategia nerazzurra - X Vai su X

Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook

Inter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni - Marotta pensa alle cessioni di Zielinski, Diouf e Palacios e agli arrivi di Ordonez e Frendrup ... Secondo calciomercato.it

L’Inter ha un tesoretto da 25 milioni: “Come sarà speso” - Alla luce dei movimenti realizzati la scorsa estate, l ‘Inter si è ritrovata al termine dell’ultima sessione di mercato con un buon tesoretto da circa 25 milioni di euro. Lo riporta passioneinter.com

Quanto può spendere l'Inter a gennaio? Il tesoretto per un colpo - L'Inter non si sta ancora muovendo concretamente sul mercato di gennaio ma con il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 ha margine per poter operare. Secondo calciomercato.com