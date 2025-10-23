Calciomercato Inter sirene inglesi per Zielinski | la posizione del club
Le indiscrezioni provenienti dall’ Inghilterra non sembrano aver turbato l’ambiente nerazzurro. Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile interessamento del Leeds United per Piotr Zielinski, ma dall’interno dell’ Inter filtra tranquillità. Al momento non ci sono segnali concreti che facciano pensare a una cessione già nel mercato di gennaio. Tuttavia, il suo minutaggio ridotto rispetto alle aspettative potrebbe aprire, più avanti, a una riflessione condivisa tra giocatore e dirigenza. Il talento di Zielinski non è in discussione, ma la concorrenza a centrocampo è elevatissima. Chivu, infatti, sembra avere idee chiare sulle rotazioni in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altre letture consigliate
Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre - NEYMAR Per Federico Dimarco, esterno dell’Inter, tornano a farsi sentire. Come scrive tuttomercatoweb.com
Napoli e Fiorentina su Rebic: sirene inglesi per Gargano - Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, l'attaccante croato classe 1993 Ante Rebic del RNK Spalato viene seguito con interesse da Fiorentina e Napoli, che intanto cerca una sistemazione per Walter ... Riporta calciomercato.com
Inter, nel mirino Robinho jr: il club invia un osservatore in Brasile - Il club nerazzurro, infatti, sarebbe sulle tracce di Robinho Jr, figlio della celebre stella brasiliana che, tra le altre, ha indossato ... Da fantacalcio.it