Calciomercato Inter sirene inglesi per Zielinski | la posizione del club

Le indiscrezioni provenienti dall' Inghilterra non sembrano aver turbato l'ambiente nerazzurro. Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile interessamento del Leeds United per Piotr Zielinski, ma dall'interno dell' Inter filtra tranquillità. Al momento non ci sono segnali concreti che facciano pensare a una cessione già nel mercato di gennaio. Tuttavia, il suo minutaggio ridotto rispetto alle aspettative potrebbe aprire, più avanti, a una riflessione condivisa tra giocatore e dirigenza. Il talento di Zielinski non è in discussione, ma la concorrenza a centrocampo è elevatissima. Chivu, infatti, sembra avere idee chiare sulle rotazioni in mezzo al campo.