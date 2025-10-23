Calciomercato Inter LIVE | offerta per Nico Paz occhi su Gila per la difesa

Internews24.com | 23 ott 2025

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: offerta per Nico Paz, occhi su Gila per la difesa

calciomercato inter live offertaNico Paz Inter, notizia clamorosa dall’Argentina! Offerta al Real Madrid per il 2026: le ultimissime di calciomercato - Nico Paz Inter, il giovane talento nel mirino dei nerazzurri: dall’Argentina rivelano un’offerta al Real Madrid per il 2026 L’Inter sembra intenzionata a fare sul serio per Nico Paz, giovane talento d ... Come scrive calcionews24.com

Inter, tutto confermato: maxi offerta ai Friedkin ma non per Kone - Il mercato è ufficialmente concluso, ma si sa, in realtà il calciomercato non termina mai. Segnala calciomercato.it

