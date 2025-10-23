Calciomercato Inter il jolly che i nerazzurri vogliono tenere stretto! La situazione del giocatore di Chivu

Inter News 24 Calciomercato Inter, la società meneghina punta a mantenere ad Appiano Gentile un pezzo importante del puzzle di Chivu! Le ultime. La situazione di mercato in casa Inter è sempre molto dinamica, eppure c’è un giocatore che continua a essere al centro dei riflettori, ma che non sembra destinato a muoversi. Un calciatore che da quando è arrivato nel club ha saputo adattarsi a più ruoli con grande successo e che, nonostante l’interesse di top club europei, viene considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra. Questo “jolly” ha saputo guadagnarsi il cuore dei tifosi e la fiducia del suo allenatore, Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

