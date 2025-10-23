Calciomercato Inter i nerazzurri valutano la cessione di Zielinski entro la fine dell’anno | le ultime sul giocatore polacco

Inter News 24 Calciomercato Inter: Zielinski, cessione a gennaio possibile ma non imminente: tutti gli aggiornamenti sul giocatore nerazzurro. Le voci che arrivano dall’Inghilterra riguardo a una possibile cessione di Piotr Zielinski a gennaio non sembrano aver scosso più di tanto l’ambiente nerazzurro. Il centrocampista polacco, arrivato all’ Inter con grandi aspettative, sta faticando a trovare lo spazio che immaginava all’interno dei piani tattici di Cristian Chivu. Dopo l’acquisto di Frattesi e l’ottimo impiego di Calhanoglu e Mkhitaryan, la concorrenza a centrocampo è diventata ancor più serrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri valutano la cessione di Zielinski entro la fine dell’anno: le ultime sul giocatore polacco

News recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X

Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook

Inter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni - Marotta pensa alle cessioni di Zielinski, Diouf e Palacios e agli arrivi di Ordonez e Frendrup ... Scrive calciomercato.it

Inter, idea Marc Guehi: ipotesi scambio con Bisseck a gennaio - L’Inter valuta Marc Guehi del Crystal Palace: possibile scambio con Bisseck a gennaio. Riporta europacalcio.it

Inter, 2 acquisti a gennaio: 20 milioni più Frattesi - L'Inter ritrova fiducia nel suo progetto e anche i risultati, ora la società fa sognare i tifosi e pensa di andare a chiudere nuovi acquisti a gennaio per rinforzare la rosa e accontentare il nuovo al ... Da calciomercato24.com