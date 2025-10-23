Inter News 24 Calciomercato Inter, occhi su un talento del Colonia! le ultime sui sondaggi nerazzurri per l’estremo difensore. Nella giornata di ieri, è emersa una notizia riportata dalla Bild che ha suscitato l’interesse dei tifosi nerazzurri: l’Inter sarebbe interessata al giovane attaccante del Colonia, Said El Mala, uno dei talenti più promettenti d’Europa. Classe 2006 e nazionale U21 tedesca, El Mala, nato a Krefeld (Germania), è considerato un futuro grande del calcio europeo, tanto da attirare l’attenzione di numerosi club. Fino a poco tempo fa, il suo valore di mercato si aggirava intorno ai 25-30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, cresce l’interesse per Said El Mala: un possibile colpo da 50 milioni?