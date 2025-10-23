Calciomercato Inter Ausilio ha messo Kim nel mirino? L’ex Napoli è una forte suggestione per i nerazzurri
Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri forti su Kim Min Jae: il difensore del Bayern Monaco piace sempre di più alla dirigenza meneghina. L’Inter torna a monitorare con attenzione Kim Min Jae sul mercato, difensore centrale del Bayern Monaco, da tempo nel mirino dei nerazzurri. La necessità di rinforzare il reparto difensivo nella prossima finestra di mercato rende il coreano uno degli obiettivi principali per la stagione 20252026. A confermare l’interesse del club di viale della Liberazione è stato il giornalista tedesco Tobi Altschaffl, durante un podcast per la Bild, noto quotidiano tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com
