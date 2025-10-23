Calciomercato Inter Ausilio ha messo Kim nel mirino? L’ex Napoli è una forte suggestione per i nerazzurri

Internews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri forti su Kim Min Jae: il difensore del Bayern Monaco piace sempre di più alla dirigenza meneghina. L’Inter torna a monitorare con attenzione Kim Min Jae sul mercato, difensore centrale del Bayern Monaco, da tempo nel mirino dei nerazzurri. La necessità di rinforzare il reparto difensivo nella prossima finestra di mercato rende il coreano uno degli obiettivi principali per la stagione 20252026. A confermare l’interesse del club di viale della Liberazione è stato il giornalista tedesco Tobi Altschaffl, durante un podcast per la Bild, noto quotidiano tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter ausilio ha messo kim nel mirino l8217ex napoli 232 una forte suggestione per i nerazzurri

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio ha messo Kim nel mirino? L’ex Napoli è una forte suggestione per i nerazzurri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato inter ausilio haNeymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio - Il Ds dell'Inter Ausilio a tutto campo tra futuro e mercato: la risposta sul possibile arrivo di Neymar a Milano ... calciomercato.it scrive

calciomercato inter ausilio haCaprile Inter, Ausilio si muove per il portiere del Cagliari: ecco cos’ha fatto il dirigente dei nerazzurri - Caprile Inter, il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha iniziato a programmare un piano per strappare il portiere al Cagliari di Tommaso Giulini L’Inter continua a muoversi sul fronte del mercato ... Lo riporta cagliarinews24.com

calciomercato inter ausilio haNeymar all’Inter: il DS Ausilio svela TUTTA la verità - Una cazzata”, sono queste le parole di Ausilio riportate questa mattina dal Corriere dello Sport in merito al presunto affare per la stella ... Secondo passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Ausilio Ha