Calciomercatocom – Lazio Sarri ha firmato due contratti in estate | il retroscena dopo il blocco del mercato
2025-10-23 12:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Retroscena sull’accordo tra Sarri e la Lazio: firmati due contratti in estate, tolta l’opzione fino al 2028. La situazione in casa Lazio continua a essere molto calda. Il blocco del mercato ha portato al fastidio di Maurizio Sarri che nelle conferenza stampa e nelle interviste non risparmia frecciatine alla società e a Claudio Lotito. Il presidente non ha ancora preso posizione, mentre il ds Fabiani sta cercando la via più diplomatica. Anche se i rapporti con Sarri, come scrive il Corriere dello Sport, si sarebbero incrinati dopo che il tecnico ha scoperto del blocco del mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
