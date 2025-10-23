Calciomercatocom – Capello | De Bruyne e McTominay si pestano i piedi come Lampard e Gerrard nella mia Inghilterra

2025-10-23 07:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alle porte del weekend di Napoli-Inter, big match dell’ottava giornata di campionato, Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, gioca la supersfida del Maradona in anticipo partendo dai momenti opposti che stanno vivendo le formazioni di Conte e Chivu: ecco alcune delle sue parole a La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli in questo momento è un’incognita. Mentre l’Inter sta vivendo una fase di grande euforia, con i giocatori chiave riposati perché gestiti al meglio e di nuovo concentratissimi in partita, gli azzurri stanno toccando con mano le difficoltà del doppio impegno a certi livelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

