Calciomercato Barcellona possibile addio da parte di quel giocatore Le ultime
Calciomercato Barcellona, quel giocatore rimarrà in blaugrana? Ecco le ultime Nel panorama del calciomercato Barcellona, la notizia che tiene banco riguarda il possibile addio di Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, da anni simbolo di solidità e affidabilità tra i pali blaugrana, potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. Una decisione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Juventus, su #Vlahovic c'è il #Barcellona: il ds #Deco ne ha già parlato col suo agente #Ristic [Tuttosport] https://calciomercato.com/liste/tuttosport-juventus-su-vlahovic-c-e-il-barcellona-il-ds-deco-ne-ha-gia-parlato-col-suo-agente-ristic/bltddcc82431ceb5d66 - X Vai su X
Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, la rivelazione su Bisseck: «Accetterebbe solo club come Real o Barcellona» - Il centrale nerazzurro ha pretese alte Il futuro di Yann Bisseck è diventato uno dei temi caldi del mer ... Scrive calcionews24.com
Xavi, addio Barcellona? 'Che freddo a New York' - Il regista della nazionale spagnola ha dichiarato: "Nessuno mi ha fatto alcuna proposta, di New York so solo ... Riporta calciomercato.com
Calciomercato estero news/ PSG interessato a Tonali, il Barcellona segue un Asllani (17 ottobre 2025) - Calciomercato estero news: le indiscrezioni concernenti le possibili trattative delle big d'Europa. Da ilsussidiario.net