Calcio Serie C il Renate c’è La carica di mister Foschi | Gruppo con grandi valori

Si sente vincitore morale della sfida dello U-Power Stadium. Lo ha lasciato intendere in sala stampa e lo ha detto senza giri di parole in cerchio a fine gara (c’è il video pubblicato sui canali social della società) ai giocatori Luciano Foschi (foto). Un po’ perché ci credeva veramente, un po’ anche per caricare il gruppo e tenere alta la tensione, in vista del match di sabato pomeriggio contro il “suo” Lecco. Dove si è lasciato molto bene con la tifoseria ma contro cui vorrà sicuramente fare bella figura. E il suo Renate le carte in regola per fare bella figura le ha, a patto però che in campo vada quello della seconda ora di gioco e non la squadra dei primi 30 minuti abbondanti vista contro l’Inter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

