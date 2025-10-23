Calcio serie C il Perugia presenta Giovanni Tedesco | Emozioni indescrivibili ma lunedì c' è la finale di Champions

In tarda mattinata via libera al Giovanni Tedesco atto secondo. L'ex centrocampista e bandiera del Grifo dell'era Gaucci, dopo aver già diretto due allenamenti, ha vissuto il battesimo ufficiale davanti a stampa (presente in gran numero) e di conseguenza tifosi.E non ha perso tempo: lunedì arriva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, il Perugia presenta Giovanni Tedesco: "Emozioni indescrivibili ma lunedì c'è la finale di Champions" - L'ex capitano, giunto in biancorosso come terzo allenatore stagionale, invoca da subito una sterzata e annuncia: "Angella torna capitano" ... Si legge su perugiatoday.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, è ufficiale: il Perugia ha scelto Giovanni Tedesco come nuovo allenatore - L'ex capitano, che intorno all'ora di pranzo ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi probabilmente fino a giugno, dirigerà l'allenamento, visibile al pubblico, delle 16. perugiatoday.it scrive

calcio serie c perugiaPerugia Calcio, UFFICIALE l’ingaggio di Giovanni Tedesco come nuovo allenatore | Il comunicato dei grifoni - Perugia Calcio | Cambio in panchina per i biancorossi d'Umbria. Segnala news-sports.it

