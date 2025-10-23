Calcio Serie C il focus sulla partita di sabato Carpi e Gubbio in viaggio con venti opposti Ma le statistiche non sorridono ai biancorossi

CARPI Sabato arriva il Gubbio (in foto l’ex biancorosso Saber ) alle 17,30 al ’ Cabassi ’ per la seconda gara casalinga di fila e le due squadre sembrano viaggiare con vento opposto. Da una parte c’è un Carpi lanciato dai punti (7 nelle ultime 3 gare) e soprattutto dalle prestazioni, come quella a tutto gas contro l’Ascoli. Dall’altra un Gubbio in forte frenata, che non vince da un mese (2 pari e 3 ko, di cui gli ultimi 2 di fila, nelle ultime 5). Ma i numeri delle sfide in terra emiliana fra le due squadre raccontano una storia diversa, visto che i Gubbio è una delle squadre che il Carpi in casa non ha mai battuto nella sua storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C, il focus sulla partita di sabato. Carpi e Gubbio in viaggio con venti opposti. Ma le statistiche non sorridono ai biancorossi

