Calcio Napoli i tempi di recupero di Lobotka e Rrahmani | ecco quando potrebbero rientrare
Lo slovacco del Calcio Napoli punta a tornare tra una decina di giorni, mentre per il difensore centrale lo stop sarà più lungo: Conte non vuole rischiare forzature. Quando rientreranno Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, due pedine fondamentali per il Napoli di Antonio Conte? A fare chiarezza è La Gazzetta dello Sport, che oggi in . 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli, brutte notizie per Rrahmani: le ultime sui tempi di recupero del difensore centrale di Conte verso lo scontro diretto con l'Inter Cresce l'attesa in casa Napoli per il rientro di Amir Rrahmani
Dopo l'infortunio subito al bicipite femorale della coscia destra durante una partita del Kosovo contro la Svizzera il 5 settembre 2025, gli azzurri sono ancora alle
Non arrivano buone notizie dall'infermeria della SSC Napoli: restano incerti i tempi di recupero di Amir Rrahmani.