calcio le partite del weekend dalla serie a alla c

Firenze, 23 ottobre 2025 – Un altro weekend di importanti e appassionanti sfide. Ecco programma, orari e risultati delle partite di calcio dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.  Serie A. Fiorentina -Bologna (Domenica 26 ottobre, 18:00) Milan- Pisa (Venerdì 24 ottobre, 20:45) Serie B. Modena- Empoli (Venerdì 24 ottobre, 20:30) Avellino- Spezia (Sabato 25 ottobre, 15:00) Carrarese -Venezia (Sabato 25 ottobre, 17:15) Serie C. Juventus Next Gen- Pontedera (Sabato 25 ottobre, 14:30) Ternana - Arezzo (Sabato 25 ottobre, 14:30) Perugia - Livorno (Lunedì 27 ottobre, 20:30) Pianese -Ravenna (Domenica 26 ottobre, 17:30) Carpi- Gubbio (Sabato 25 ottobre, 17:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

