Calcio le partite del weekend dalla Serie A alla C
Firenze, 23 ottobre 2025 – Un altro weekend di importanti e appassionanti sfide. Ecco programma, orari e risultati delle partite di calcio dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Serie A. Fiorentina -Bologna (Domenica 26 ottobre, 18:00) Milan- Pisa (Venerdì 24 ottobre, 20:45) Serie B. Modena- Empoli (Venerdì 24 ottobre, 20:30) Avellino- Spezia (Sabato 25 ottobre, 15:00) Carrarese -Venezia (Sabato 25 ottobre, 17:15) Serie C. Juventus Next Gen- Pontedera (Sabato 25 ottobre, 14:30) Ternana - Arezzo (Sabato 25 ottobre, 14:30) Perugia - Livorno (Lunedì 27 ottobre, 20:30) Pianese -Ravenna (Domenica 26 ottobre, 17:30) Carpi- Gubbio (Sabato 25 ottobre, 17:30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le partite della settimana e i risultati della scorsa! #volley #calcio #basket #polisportivasandonato - facebook.com Vai su Facebook
Due partite, tre protagonisti gialloblu Alessandro Ciardi (con fascia da capitano), Nicolas Trabucchi ed Elia Plicco in campo con l’Italia U19 nelle due amichevoli contro la Scozia #ParmaCalcio #Azzurri - X Vai su X
I match gratis su DAZN: tutte le partite visibili senza spendere 1 euro - Per i fan di calcio è diventato sempre più dispendioso. Scrive juvedipendenza.net
Serie A, 7^ giornata: gli orari delle partite su DAZN - Ecco gli orari e tutte le info sulle partite della 7^ giornata di Serie A, che possono essere viste tutte sulla piattaforma DAZN. Riporta punto-informatico.it
Dove vedere in tv la Serie A di calcio: calendario partite 18-19 ottobre, orari, programma DAZN e Sky, streaming - Dopo due settimane di pausa, riservate alle gare delle nazionali per le qualificazioni verso i Mondiali 2026, la Serie A 2025- Segnala oasport.it