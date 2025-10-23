Calcio Fiorentina e Bologna corsare nelle Coppe Europee Cade in casa la Roma
Si chiude con due vittorie ed una sconfitta il giovedì delle italiane impegnate nelle Coppe Europee di calcio: Bologna corsaro in Europa League, dove invece cade in casa la Roma, mentre la Fiorentina vince in trasferta in Conference League. In Europa League il Bologna passa in casa dei romeni dello Steaua Bucarest per 1-2: i felsinei indirizzano la gara con un uno-due micidiale che stende gli avversari, andando in gol al 9? con Odgaard su assist di Dallinga, con quest’ultimo che al 12? firma il raddoppio. Nella ripresa i romeni accorciano al 54? con il neoentrato Birligea, ma gli emiliani si difendono con ordine e portano a casa il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it
