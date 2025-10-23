Calcio femminile Italia alla prova domani nell’amichevole contro il Giappone a Como

La Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante cammino negli Europei in Svizzera dove le azzurre si sono spinte fino alle semifinali, andando vicinissime alla qualificazione per l'atto conclusivo (ko contro l'Inghilterra), ritroveremo la squadra allenata da Andrea Soncin per una serie di amichevoli utili per sondarne la forza, funzionali al processo di crescita della compagine tricolore. L'obiettivo reale sono le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2027, la cui fase finale si disputerà in Brasile. Per questo si è deciso di affrontare dei match nei quali potersi mettere alla prova con squadre al di fuori del contesto del Vecchio Continente.

Dove vedere in tv Italia-Giappone, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming - Venerdì 24 ottobre la Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Lo riporta oasport.it

Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere" - Dal raduno di Coverciano dell'Italia Femminile, in vista dell'amichevole di domani contro il Giappone, ha parlato. Da tuttomercatoweb.com

Italia femminile, le convocate per Giappone e Brasile. Sara Gama nuova capo delegazione - Fra le 30 convocate dal Ct Socin due novità (Caterina Ambrosi e Alice Corelli) e tre ritorni (Giulia Dragoni, Federica D’Auria e Nadine Nischler). Come scrive sport.sky.it