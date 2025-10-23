Calcio femminile Andrea Soncin | Affronteremo il Giappone con lo spirito di controllare la gara

Domani la Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante percorso negli Europei in Svizzera dove le azzurre si sono spinte fino alle semifinali, andando vicinissime alla qualificazione per l’atto conclusivo, ritroveremo la squadra allenata da Andrea Soncin per una serie di amichevoli utili per sondarne la forza, funzionali al processo di crescita della compagine tricolore. A Como ci sarà il confronto (ore 18.15) contro il Giappone in una partita in cui Soncin si aspetta di avere i miglioramenti che hanno caratterizzato la propria gestione. Una squadra che ha saputo accrescere le proprie certezze, mettendo in mostra doti tecniche e caratteriali importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Affronteremo il Giappone con lo spirito di controllare la gara”

Argomenti simili trattati di recente

Dalle loro parole, tutta la magia del calcio femminile Otto nomi, un solo cuore ? “Ci vogliamo tutte bene, siamo una squadra!” Otto piccole calciatrici, un grande spirito di squadra ? #CalcioFemminile #PiccoleGrandiCampionesse #ForzaRagazze # - facebook.com Vai su Facebook

Siamo nel 2025. Il calcio femminile è l'unico sport ad aver raggiunto il livello di quello maschile con grande successo. Lasciate le vostre idee antiquate nel passato quando ci sono prove empiriche che dimostrano che sono sbagliate. 2/2 - X Vai su X

Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni" - Giornata di conferenza stampa in casa Italia Femminile, con la Nazionale del CT Andrea Soncin ormai prossima alla doppia amichevole con Giappone e Brasile:. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Azzurre al test col Giappone, Soncin "pronte a ripartire" - A tre mesi dalla semifinale di Euro 2025 persa con l'Inghilterra, la nazionale femminile è pronta a tornare in campo, domani a Como in un'amichevole col Giappone, la prima delle quattro organizzate in ... Riporta ansa.it

Calcio femminile, Soncin prima delle amichevoli della Nazionale: “Avversarie forti, sarà importante fare esperienza2 - A tre mesi dalla fine degli importanti Campionati Europei, la Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a vivere un ... Si legge su oasport.it