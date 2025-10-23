Calcio donne serie B | un’altra battuta d’arresto per la formazione di Benedetti che resta in fondo alla classifica Le ragazze del patron Anselmi travolte a Verona

La speranza era che la vittoria casalinga contro il Frosinone potesse rappresentare una svolta per l'Arezzo calcio femminile. Invece, domenica scorsa, le amaranto hanno subìto un'altra sconfitta pesante a Verona contro l'Hellas. La sfida non è mai stata in discussione, con Peretti a portare avanti le scaligere al 13' su assist della ex Licco, che poi si mette in proprio prima dell'intervallo segnando il 2-0 con la complicità del portiere amaranto Di Nallo, indecisa anche a metà ripresa quando, con un'uscita avventata, favorisce il tris di Begal. "Un'altra prestazione negativa e un altro risultato pesante, anche se nella prima parte di gara stavamo tenendo bene il campo.

calcio donne serie bWomen's Serie B soccer: Another setback for Benedetti's team, which remains at the bottom of the table. Owner Anselmi's girls were swept in Verona. - The hope was that the home win against Frosinone would represent a turning point for Arezzo women's soccer. sport.quotidiano.net scrive

