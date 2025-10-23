Caino e Abele il musical di Tony Cucchiara in una veste rinnovata al Palacongressi

Dopo mezzo secolo dal debutto, torna in scena Caino e Abele – il musical, il primo grande lavoro teatrale firmato da Tony Cucchiara, considerato un punto di svolta per il teatro musicale italiano. L’appuntamento è domenica 26 ottobre alle 17:30 al Palacongressi di Agrigento.Fedele all’originale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

CAINO E ABELE - IL MUSICAL Venerdì 24 Ottobre 2025 ore 21:00 Teatro Golden Palermo. Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro ed online su www.teatrogoldenpalermo.it Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #golden #auditorium - facebook.com Vai su Facebook

’Caino e Abele’: arriva il musical - ’Caino e Abele’: arriva il musical Il musical "Caino e Abele" torna in una versione rinnovata per il suo cinquantesimo anniversario, diretto da Ariele Vincenti e con un cast di talento. Secondo ilrestodelcarlino.it

"Caino e Abele" in versione musical - Diretto dal regista Ariele Vincenti, noto per “Forza Venite Gente”, lo ... Si legge su ilgiorno.it

Alla Cittadella “Caino e Abele“ modernizzati - Al Teatro Estate alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, il gruppo teatrale ‘’I Giocolieri delle Stelle’’ Anspi Santa Rita di Viareggio andrà in scena domani alle 21 con il musical ‘’Caino e Abele ... Si legge su lanazione.it