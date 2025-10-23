Caiazza | Dai giornalisti silenzio sulle querele temerarie dei magistrati
“Quando si parla del potere che intimidisce i giornalisti si parla di qualsiasi potere fuorché di quello giudiziario”. Intervistato dal Foglio, Gian Domenico CaiazzaContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calcionapolitv.it - All goals. . Caiazza: "#Lucca ha limiti tecnici e mentali, fu preso da #Manna per ansia" - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, Ruotolo al Parlamento Ue: “Politici ritirino querele temerarie, la libertà di stampa è di tutti o non è” - Ruotolo: "L'Italia è il primo paese in Europa per giornalisti minacciati" ... Da ilfattoquotidiano.it
L'Italia che odia: crescono minacce, aggressioni e querele temerarie contro i giornalisti - L’attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha riaperto con forza un tema che da anni attraversa ... Secondo tp24.it